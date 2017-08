Jorge Luis Pinto fue protagonista, en los últimos días, de un hecho reprochable. El entrenador fue captado golpeando a su hija durante un conflicto familiar. De hecho, se ganó las críticas de varias partes del mundo. No obstante, por estas horas, el nombre del colombiano ha sido mencionado por la revelación de que el Flamengo lo buscó antes de contratar a su nuevo DT, Reinaldo Rueda.



"Le quiero contar un chisme, antes de llamar a Reinaldo, el Flamengo me llamó a mí. Les dije que no, hay testigos cuando dije que no", confesó Pinto, extécnico de Alianza Lima, para el programa Al Banquillo, de Honduras. "Estaba en la Federación (FENAFUTH). No puedo, tengo un compromiso", agregó el exseleccionador de Costa Rica, que ahora dirige a los 'catrachos'.



Pese a la negativa de dirigir a Flamengo, Jorge Luis Pinto no dudó en elogiar al club de los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco. "Hubiera sido divino, lindo, Flamengo es uno de los grandes del fútbol brasileño. Le dije al empresario, ‘en este momento no puedo’. La oferta era súper buena", agregó Pinto, que llevó a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

Debuta Rueda en el 'Mengao'

El exseleccionador colombiano Reinaldo Rueda afirmó el reciente lunes que espera retribuir con resultados el "gran desafío" que asumió como nuevo entrenador del Flamengo, el club de fútbol más popular de Brasil.



"Para nosotros es un gran orgullo formar parte de la comisión técnica del Flamengo. Es un desafío grandísimo, pero tenemos mucha pasión y esperamos corresponder a las expectativas", aseguró el exentrenador del Atlético Nacional en la rueda de prensa en Río de Janeiro en que fue presentado como nuevo timonel del Rubro-Negro.



"Es una gran satisfacción y nos llena de orgullo que un entrenador colombiano venga aquí a Brasil y más al Flamengo. Es algo histórico ya que hace 36 años el Flamengo no tenía un entrenador extranjero y es satisfactorio para nosotros, colombianos, tener esa distinción. Esperamos retribuir la confianza de los dirigentes y de los hinchas", agregó el entrenador, siempre en español.

