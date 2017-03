El Gremio sigue sumando grandes refuerzos a su plantilla de cara al Brasileirao y el más reciente ha sido Lucas Barrios, el goleador paraguayo que este miércoles fue presentado y preguntado por la prensa si se siente un titular fijo.



Como si se tratara de un mensaje directo para Beto da Silva, el exjugador de Palmeiras ha dejado en claro que peleará el titularato al igual que el peruano y sus otros compañeros que también luchan por ser el 9 del equipo brasileño.

"Yo no soy la figura de Gremio ni nada. Yo soy un jugador más que viene aquí a trabajar y a pelear por el puesto como todos mis compañeros. No me siento fijo, solo quiero ayudar", dijo Lucas Barrios generando la sorpresa entre los medios presentes.

En la misma linea, el jugador paraguayo aclaró que sí "siente la responsabilidad" de vestir los colores de Gremio y demostrarle a la directiva del equipo que no se equivocaron en su fichaje.

