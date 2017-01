Así lució la ‘10’ en la final: Cueva y sus mejores jugadas en el título de la Florida Cup

Christian Cueva es titular indiscutible para Rogerio Ceni. No solo porque ha sido ubicado en los primeros dos onces iniciales del exfutbolista, sino por la forma cómo conduce el balón nuestro compatriota, así como las nuevas responsabilidades que tiene en el campo de juego. Si buen no ha terminado ambos partidos en la Florida Cup, los partidos amistosos sirven para poner en ritmo a todos los jugadores de la plantilla, como lo hemos visto en este torneo.



En la final ante el Corinthians, que terminó con victoria (4-3) del ‘Timao’ en penales, podemos ver – en el resumen de jugadas de Christian Cueva – como el volante retrocede hasta su propio campo para conducir los hilos del equipo ‘Tricolor’. A diferencia del partido ante River Plate, el seleccionado peruano recibió una marca más fuerte y cerca de él para que no pueda asistir como lo hizo ante el equipo de Marcelo Gallardo.



El año pasado, Cueva – probablemente- jugó el mejor partido de su carrera ante el Corinthians. Esta vez – un poco más estudiado – Christian no pudo realizar jugadas de lujo, pero sí asistió en algunas oportunidades a sus compañeros para que tengan una mejor posición para definir ante el portero Cassio, excompañero de Paolo Guerrero.



Sao Paulo debuta el próximo domingo en el Campeonato Paulista. El cuadro de Rogerio Ceni enfrentará al Osasco Audax. Como ha pasado en estos dos encuentros en Miami, no debería haber problemas para que Christian Cueva sea titular en ese duelo.



