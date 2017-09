René ya está recuperado y Trauco sigue en su puesto. Luego de algunos partidos en el banco de suplentes, para que el técnico colombiano ha vuelto a apostar por Miguel Trauco. Y no es para menos. A diferencia de los partidos del pasado en el Brasileirao, nuestro compatriota luce más serio y concentrado en el aspecto defensivo, su punto débil de la temporada, puesto que a nivel ofensivo, solo han llegado elogios hacia el lateral izquierdo de la Selección.



En la vuelta de la final frente al Cruzeiro por la Copa de Brasil, Trauco nunca superado en su zona. Ni los atacantes ni volantes rivales pudieron superarlo en el uno contra uno y Flamengo no sufrió en su lado del campo. Más bien, los errores llegaron por el propio arquero Muralha, quien genera más dudas que certezas en el equipo brasileño.



La prensa de Brasil calificó a Trauco con 6 puntos y esto dijo del lateral. “Trauco tuvo la confianza de Rueda para salir jugando en la decisión y no inventó. Atento en la marcación y serio para alejar el peligro”, mencionó en su edición de este jueves Lance.



Miguel Trauco llegará a Lima para concentrar con la Selección Peruana para los últimos dos partidos de las Eliminatorias para Rusia 2018. Flamengo juega el lunes por el Brasileirao, por lo que ni él como Paolo Guerrero estarán en el partido del ‘Mengao’.



