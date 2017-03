Miguel Trauco anotó su segundo gol con Flamengo en el partido ante San Lorenzo, correspondiente a la primera fecha de la Copa Libertadores. El peruano anotó el 2-0 y se llevó los elogios de los hinchas.

El lateral del momento brindó una larga entrevista al portal Globoesporte, donde habló sobre los elogios y críticas que ha recibido desde que llegó a Brasil.

"Soy muy autocrítico y sé que fue mi peor partido ante Fluminense. Tal vez era mejor dar un pase que disparar al arco. Le di mal, pero son cosas que suceden en milisegundos. Oí una gran cantidad de críticas, en realidad se sentía mal. Pero gracias a mi familia pude seguir adelante. En Universitario también pasé por esto. Mi debut no fue bueno. Entonces la multitud y la prensa me criticaron, pero siempre supe que tenía que seguir adelante. El fútbol es tan hermoso, siempre te da revanchas"

Por otro lado, Miguel Trauco habló también sobre su último tanto en Copa Libertadores, el cual hizo que los hinchas del Mengao trajeran del recuerdo a Roberto Carlos.

"Un lateral izquierdo que tenía esa característica era Roberto Carlos. Es imposible no saberlo. Aunque es una estrella del fútbol. No creo que se pueda comparar a mí. Es un delito para Roberto Carlos. Pero me sirve de inspiración"

Se espera que Miguel Trauco siga afianzándose en la banda izquierda del Flamengo, y así seguir por la senda de éxito por la que ha empezado a andar.

