Miguel Trauco es uno de los jugadores con más continuidad en Flamengo. El reciente miércoles, el peruano volvió a ser titular y participó en la victoria (2-0) sobre Santos por la Copa de Brasil, con gran actuación de Paolo Guerrero.

Si el 'Depredador' fue una de las figuras, el lateral izquierdo no podría decir lo mismo. Y es que, para Lance, Trauco "no consiguió repetir el buen fútbol de otros partidos. Dio mucho espacio en la defensa. En ataque, creó poco", publicó el portal brasileño.

Miguel Trauco, de acuerdo a las imágenes que acompañan a esta nota, no se proyectó con mucha frecuencia. Más bien, al ex Universitario se le vio preocupado por resguardar su zona. Intentó marcar de cerca en varias jugadas, sabiendo que su velocidad no es una de sus mejores virtudes.

Dos asistencias de Guerrero para goles de Everton y Cuéllar llevaron a la victoria al 'Mengao' que dio un gran paso de cara a las semifinales de la Copa. La actividad para los peruanos continuará el domingo en duelo ante Sao Paulo por el Brasileirao.

