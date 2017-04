Flamengo vs. Fluminense protagonizarán una edición más del clásico de Rió, uno de los más apasionantes del mundo. El partido se jugará en el marco de la sexta jornada de la Copa Rio del Torneo Carioca en el estadio Estádio Kleber José de Andrade, de Cariacica. Todo comenzará desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Luego de sus participaciones en la Selección Peruana en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Paolo Guerrero y Miguel Trauco se reintegraron a los entrenamientos del 'Mengao'. Sin embargo, solo el lateral izquierdo será utilizado por el técnico Zé Ricardo.

Paolo Guerrero es uno de los jugadores que más ha sufrido la seguidilla de encuentros. Por ello, el entrenador decidió reservarlo y no viajó a Espírito Santo con el resto del plantel de Flamengo. Además del delantero, Federico Mancuello, Réver y Romulo tampoco estarán ante Fluminense.

Flamengo vs. Fluminense: horarios del partido en el mundo

País Horario PERÚ 2:00 p.m. COLOMBIA 2:00 p.m. ECUADOR 2:00 p.m. MÉXICO 1:00 p.m. VENEZUELA 3:00 p.m. BOLIVIA 3:00 p.m. ARGENTINA 4:00 p.m. URUGUAY 4:00 p.m. PARAGUAY 4:00 p.m. CHILE 4:00 p.m. BRASIL 4:00 p.m.

Con once puntos en el Grupo B, el 'Fla' es el líder y tiene la primera opción de clasificarse a las semifinales. Para asegurar ese objetivo, debe quedarse con los tres puntos y así no depender de lo que hagan Botafogo y Nova Iguaçu, que tienen diez unidades.

Fluminense, líder del Grupo C con diez puntos, no presentará su habitual equipo titular. "No voy a utilizar a ningún titular contra el Flamengo. El próximo miércoles tenemos el debut en la Copa Sudamericana, el reencuentro con el Maracaná y no podemos pensar en tropezar", dijo al respecto Abel Braga, técnico del 'Flu'.

Flamengo vs. Fluminense: probables alineaciones

Flamengo: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Juan y Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego y Everton; Berrio y Leandro Damião.

Fluminense: Julio Cesar, Matheus Norton, Nogueira, Reginaldo y Marquinhos Calazans; Wendel, Luiz Fernando, Maranhão y Marcos Júnior; Osvaldo y Pedro

