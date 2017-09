La respuesta puede ser simple: René está lesionado y Reinaldo Rueda opta por su segundo lateral izquierda para los partidos del Brasileirao como Copa Sudamericana. Sin embargo, hay que acordarse de que el técnico colombiano usó hasta en dos oportunidades al lateral derecho Pará en lugar de Miguel Trauco. Y hasta no estuvo en lista en el duelo de ida de la Copa Sudamericana frente al Chapecoense. ¿Qué cambió en Trauco? ¿Qué cambió en Rueda? Todo parece indicar que su rendimiento gusto más al cafetero, aunque Globoesporte ha dado la razón por la que no era tomado en cuenta al inicio de los partidos.



Un artículo publicado por el diario ‘Globoesporte’ explicó por qué Reinaldo Rueda no lo tuvo en cuenta al inicio de su mandado. Lo primero que mencionó es que el ex Universitario tuvo un gran inicio de año. En ese momento, hizo olvidar a Jorge (lateral que pasó al Mónaco por varios millones), se entendió muy bien Guerrero y sumó varias asistencias de gol.



Sin embargo, en la última etapa de Zé Ricardo, Trauco completó "malas actuaciones". De hecho, dejó mala impresión en un partido que el mismo Rueda estaba observando antes de asumir el cargo. Fue ante Atlético-MG (derrota 2-0 de Flamengo).



De acuerdo ‘Globoesporte’, este partido "expuso la fragilidad defensiva" de Trauco. Algo que él nunca ha negado, agrega el artículo. Después de jugar solo dos de nueve partidos en agosto, el peruano toma un nuevo aire en el 'Mengao'. Trauco ha jugado su segundo partido consecutivo como titular y esperemos que se afiance hasta cuando René se recupere.



