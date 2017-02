Miguel Trauco: su orden en su resumen de jugadas y la narración de la TV brasileña

No en todos los partidos habrá goles, sobre todo cuando se trata de un lateral por izquierda. Más allá de marcar y dar asistencias con peligrosos centros por la izquierda, la función de Miguel Trauco es mantener el orden en su banda y aparecer – en el momento preciso – cuando se requiere subir al ataque para darle volumen al equipo. Así lo hizo en la goleada (3-0) del Flamengo sobre el Macaé en la segunda fecha del Torneo Carioca.



En sus 90 minutos disputados en su segundo partido oficial con la camiseta roja y negra, Trauco mantuvo un buen orden defensivo en su banda. En algunos momentos, tuvo que recurrir a la falta – como cualquier otro jugador en el mundo – y en otros fue derribado por los jugadores en un partido disputado en el Estadio Municipal General Raulino de Oliveira.



A diferencia de su primer encuentro, los narradores brasileños no se emociona mucho con Trauco, pero sí destacan su empuje y atrevimiento en el equipo. Zé Ricardo, técnico del equipo, le aseguró a este diario que Flamengo buscará otro lateral izquierdo ante la partido de Jorge, pero no se trata del jugador que jugará en lugar de Miguel Trauco, sino de alguien que compita con él por el puesto, debido a la cantidad de partido que tiene el equipo.



Flamengo volverá a jugar este sábado por el Torneo Carioca. Esta vez lo hará ante el Nova Iguacu en condición de visita, a diferencia de los primeros dos duelos en lo que lo hicieron en condición de local. ¿Volverán Trauco y Guerrero a ser titulares? Todo lo decide el técnico.



