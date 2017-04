Siempre se ha hablado de él en Brasil en cuanto a goles y asistencias, pero ahora lo ha hecho con respecto a la defensa. Miguel Trauco sacó con la cabeza un disparo del Fluminense en los últimos minutos del primer tiempo entre el Flamengo con el ‘Flu’. Fue un soberbio saque que alegró a todos los hinchas cariocas en un partido en donde Guerrero no fue convocado por recomendación del técnico Zé Ricardo para darle descanso después de Eliminatorias.



El partido de Trauco ha sido aceptable en cuanto a las exigencias que ha tenido en el partido. Fluminense no ataca mucho por izquierda y nuestro compatriota ha sabido subir algunos metros en el campo de juego. No ha trepado hasta la raya, pero sí se ha asociado con Diego y compañía en el medio tras las salidas del ‘Fla’ en el clásico brasileño.



Miguel Trauco lleva cuatro goles en la presente temporada con el Flamengo. Tres tantos los ha hecho en el Torneo Carioca, mientras que el otro lo marcó en la Copa Libertadores.



Flamengo recibirá el miércoles 12 a Atlético Paranaense en su próximo partido de la Copa Libertadores. El ‘Fla’ urge de los tres puntos después de su derrota con Universidad Católica.