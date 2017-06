Esas fotos y videos en los que Neymar y Bruna Marquezine parecían vivir un romance interminable, no se verán más en redes sociales. Y es que el jugador del FC Barcelona confirmó el último jueves el final de la relacion que llevaba con la bella modelo hace casi un año.

En un evento caritativo en Brasil, al ser consultado por periodistas sobre los rumores del fin de su amorío con Marquezine, el crack brasileño fue tajante al indicar que ya no son pareja. Aunque tuvo las mejores palabras para la bella modelo.

"Es la última vez que hablo de mi vida personal porque no me gusta. Pero, sí, estamos separados", dijo Neymar a la prensa antes de entrar a un lujoso hotel de Sao Paulo en el que se realizó una subasta de carácter benéfico organizada por el jugador del FC Barcelona.



"Fue una decisión de ambas partes, ella es una chica que admiro y hago fuerza por la felicidad de ella, no sólo en lo profesional sino también en la vida personal. Espero que ella sea feliz y la vida sigue. Terminamos como buenos amigos", agregó.

¿Y el motivo?

Si bien Neymar no se refirió a las causas de la separación con Bruna Marquezine, el portal 'UOL' de Brasil manifestó que se debe a que la modelo de 21 años no aceptó la propuesta de matrimonio que el jugador le hizo pues todavía no se siente preparada para un compromiso tan fuerte.