Neymar fichó por el PSG en busca de la gloria individual. En el Barcelona lo ganó durante su carrera deportiva, pero le era difícil competir con el Balón de Oro a la costa de Leo Messi. El argentino es figura indiscutida en el cuadro catalán y el brasileño se convertía en un actor secundario para los planes de los técnicos como los referentes de los cuadros. Por ello, ‘Ney’ decidió irse al PSG para tentar una distinción que le ha sido esquiva en su carrera.



No obstante, aquel cambio tiene una coincidencia con otros compatriotas suyos. Resulta que cuando Raí y Ronaldinho decidieron ir al PSG, cambiaron el Mundial al año siguiente. Y no solo eso. Ambos jugadores llegaron cuando la Ligue 1 inició, tal como le pasa a Neymar, quien no pudo estar presente en el duelo frente al Amiens en el Parque de los Príncipes.



Raí debuta con PSG en 1993 con la Ligue 1 ya empezada. Al verano siguiente es campeón mundial con Brasil fuera de Sudamérica (USA). pic.twitter.com/4sUt2vYQoy — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 de agosto de 2017

Ronaldinho debuta con PSG en 2001 con la Ligue 1 ya empezada. Al verano siguiente es campeón mundial con Brasil fuera de Sudamérica (Japón). pic.twitter.com/P2prbzWLoc — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 de agosto de 2017

Y sumadle esto...



1970 ITA final (BRA )

+12

1982 ITA final

+12

1994 ITA final (BRA )

+12

2006 ITA final

+12

2018 ITA final (BRA ) 🤔😵🤔😵 pic.twitter.com/TA8EQUsi8y — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 de agosto de 2017

El invitado de honor tuvo que quedarse en las gradas, pero la fiesta de presentación de Neymar ante los hinchas de Paris Saint-Germain culminó el sábado con un triunfo 2-0 sobre el recién ascendido Amiens en la primera fecha de la liga francesa.



Neymar no pudo jugar porque PSG no registró a tiempo su transferencia ante la liga, pero el uruguayo Edinson Cavani y Javier Pastore se encargaron de anotar los goles ante el pequeño club del norte de Francia.



Sin su nuevo delantero brasileño, el técnico Unai Emery optó por una formación de 4-3-3, con un tridente de ataque de los argentinos Pastore y Ángel Di María junto con Cavani.



Al igual que el resto de los hinchas que abarrotaron el estadio Parc des Princes con la esperanza de verlo jugar, Neymar tuvo que ver el encuentro desde un palco porque la liga no recibió el certificado de la transferencia antes del plazo del viernes por la noche, a pesar que la transferencia del delantero procedente del Barcelona por 222 millones de euros (262 millones de dólares) se concretó el jueves.



“Lo único que sé es que el club hizo todo lo posible para que se certificara la transferencia del jugador”, indicó el técnico español. “Se preparó para el partido con el resto del grupo, esperamos hasta el final. No sé si en España hicieron todo, pero el PSG hizo todo lo posible”.



Aunque no jugó, Neymar ofreció un breve espectáculo a los hinchas, al ser presentado antes del partido con música y pirotecnia, además de realizar trucos con el balón.



El delantero de 25 años debe jugar su primer partido con PSG el 13 de agosto ante Guingamp.