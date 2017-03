Uno de los puntos altos del Barcelona en la temporada es Neymar. El brasileño atraviesa por un gran momento en lo deportivo, pero este también se replica en lo personal. Y qué mejor ejemplo de las muestras de amor con Bruna Marquezine.



El crack azulgrana y la modelo como actriz brasileña no dudan en exponer su romance en redes sociales, así que todos sus seguidores están al tanto de lo que ocurre entre ambos. Como el último martes en el Carnaval de Río, por ejemplo.

Allí, la novia Neymar se lució ante todos los asistentes con un espectacular twerking, ese baile que consiste en el mover las caderas desenfrendamente y que Bruna ha hecho tan bien que se ha ganado los elogios de sus seguidores.

Neymar no tuvo problemas para comentar esta y otras cosas que hace su novia mientras no está con él en Barcelona. Lo que comentó tras ver una foto suya en una isla caribeña.



