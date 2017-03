Neymar puede hacerle ‘huachas’ a todos menos a su técnico: así quedó frente a Tite

Nadie quiere enfrentarse en el uno a uno contra Neymar. El delantero probablemente puede dejarte en ridículo con un regate, una fina o uno de sus dribles cuando se encamina hacia el arco o recibe la pelota con varios metros para hacer todo lo que ha hecho en Barcelona. Ahora, en los entrenamientos de la Selección de Brasil previo al partido ante Uruguay en Montevideo, ‘Ney’ tuvo el escollo más duro de los últimos días: su técnico Tite.



► ¿Cambio de aires? Neymar deslizó la posibilidad de dejar Barcelona para irse a la Premier League



Puede ser gracioso, pero probablemente el mejor del mundo en cuanto a burlar rivales se refiere no pudo con su técnico en un mano a mano. En el video puede verse como Neymar trata de hacerle una ‘guacha’ o ‘caño’ como se le dice en Argentina y no puede lograrlo.



Tite finalmente se lleva el balón, aunque el técnico espera que eso no suceda en el partido contra Uruguay, una de las selecciones más dura en condición de local. El equipo de Óscar Washington Tábarez usará la fórmula de siempre para imponerse sobre el ‘Scratch’: el pelotazo y los centros desde la esquina o el mediocampo.



Neymar, en cambio, profesa todo lo que se habla del fútbol brasilero: la magia. El delantero puede que no haya usado todas sus habilidades frente a su técnico, sí lo hará ante los charrúas. Se necesita de él en el 100% de sus condiciones para que Brasil mantenga el invicto del técnico desde que tomó las riendas del ‘Scratch’.



