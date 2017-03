Neymar ha hecho de todo en la última semana, menos hacerle una huacha a su técnico Tite. El delantero del Barcelona ha marcado un golazo de sombrero, ha corrido desde su cancha en una jugada formidable del ‘Scratch’ frente a Uruguay y ahora último se ha lucido con un golazo desde afuera de la cancha en los entrenamientos de la ‘Canarinha’. ¿Qué no puede hacer uno de los mejores futbolistas del mundo? Al parecer lo logra todo con el balón.



En las prácticas, y a dos días del partido de Brasil frente a Paraguay, Neymar salía del campo después de una rutina de ejercicios al mando de Tité. En ese momento, el atacante vio el balón y le pegó con un efecto, que la pelota se incrustó en el arco, pese a la distancia y posición que se encontraba a diferencia del arco rival. Neymar puede marcar desde cualquier lado.



Brasil choca a las 7:45 p.m. (hora peruana) y dos más de Brasil frente al conjunto guaraní con la misión de seguir invictos al mando de Tité. No está Gabriel Jesus por lesión y eso no importa para la ‘Canarinha’. El ‘jogo bonito’ continúa. No hay rival que los detenga en las Eliminatorias y más a Neymar, quien se perfila como el candidato a Balón de Oro al final del año.



Once días después del partido del martes contra Paraguay, Brasil enfrentará a Argentina en un duelo amistoso en Melbourne, Australia. Será una nueva edición de clásico sudamericano.



