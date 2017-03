Neymar tras su racha goleadora con Brasil: “Ahora que me cuide mi novia”

Neymar es de esos jugadores que marca, asiste y sobre todo deleita a los jugadores con sus regates como visión de juego. Probablemente sea de los futbolistas que cada fanática vea una vez cada 15 años. Brasil puede decir lo mismo, no ha encontrado un jugador de ese nivel desde las épocas de Ronaldinho y Kaká y Tité celebra con él tras un invicto de ocho partidos al mando del ‘Scratch’ en donde ya se le cataloga como favorita para ganar al Mundial.



Neymar, después de marcarle a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, habló sobre su actual momento con Brasil, en donde lo llenaron a golpes en el duelo realizado en Sao Paulo. “Me duele todo. Fueron muchos golpes, pero no importa porque no pueden vencer la voluntad. Ahora voy a cada a que me cuide mi novia”, bromeó el delantero.



Neymar, que firmó una nueva exhibición con la Canarinha, se mostró "feliz por el buen momento y feliz por la clasificación para Rusia" después de conseguir seis puntos con los recientes triunfos ante Uruguay (1-4) y Paraguay (3-0).



La 'Canarinha' suma 33 puntos a falta de cuatro jornadas para terminar las eliminatorias suramericanos, por los 23 de Chile, en cuarta posición, última posición que da acceso directo a la cita mundialista.



El atacante del Barcelona comentó que "es una felicidad muy grande rescatar al aficionado brasileño" y que de nuevo este "sienta placer por ver" a la selección.



Dijo que el Brasil del que hoy forma parte le recuerda a la generación de oro que formó en su día Ronaldo, Ronaldinho y compañía.



"Es un reconocimiento al trabajo en general, meses atrás nadie quería apoyar a Brasil y ahora la gente está feliz, rescatamos al aficionado brasileño", apuntó Neymar.



También se acordó del seleccionador 'Tite' porque, en su opinión, "ayuda al equipo entero", lo que ha permitido que esté todo "muy bien montado y estructurado"



La reacción de Tite tras la victoria de Perú y automática clasificación de Brasil a Rusia 2018 [VIDEO]

LEE TAMBIÉN: