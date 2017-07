La presencia de Neymar en la boda de Lionel Messi junto a otros cracks del FC Barcelona ratificó la gran amistad que unen a los delanteros sudamericanos. Y pensar que cuando el brasileño llegó a Camp Nou la historia era radicalmente distinta.

Así lo confirmó el propio Neymar, que en una entrevista con el programa brasileño 'Caldeirao do Huck', contó lo mucho que le costó adaptarse a la idea de convivir con tantas estrellas como Messi, Piqué, Iniesta, Busquets, entre otros.

"No digo que fuera difícil adaptarme al vestuario del Barcelona cuando llegué, pero el primer mes fue complicado. Era una situación exquisita, claro, porque cuando entrada y miraba hacia un lado ahí estaba Messi y en el otro Xavi... o Iniesta, o Piqué", dijo Neymar.



"Parecía que estuviera en un videojuego: justo había jugado en la consola (con ellos) y de pronto lo tenía a mi lado. Al principio yo tenía vergüenza de hablar ellos. Son ídolos, son mis ídolos. Y yo era el recién llegado y muy joven sí", agregó.

Por otro lado, la estrella de la selección de Brasil reveló que en un futuro, cuando llegue el momento de volver a sus orígenes, le gustaría jugar en el Flamengo, equipo del cual resalta la calidad de hinchada que tiene.

"Cuando jugué contra ellos (con el Santos) en Maracaná me impresionó la pasión y fidelidad de los aficionados. Incluso cuando perdían ante nosotros no dejaban de animar a su equipo. Eso me impresionó", dijo el '11' del FC Barcelona.