No hay quien lo pare: en Brasil elogian la polifuncionalidad de Christian Cueva en el ataque

Desde la llegada de Rogerio Ceni, Christian Cueva no ha jugado en una sola posición bajo el esquema del técnico brasileño. A diferencia de sus antecesores, y especialmente de Edgardo Bauza, quien lo trajo para que sea el reemplazo natural de Paulo Henrique Ganso – hoy en el Sevilla -, Cueva se ha ubicado en distintas posiciones de zona de ataque, como a veces también lo ha hecho bajo el mando de Ricardo Gareca. Ahora, tras su partidazo ante Santos en donde marcó un gol y dio una asistencia, el medio Lance ha elogiado su performance.



► Christian Cueva: el gesto que le costó la amarilla y que provocó una trifulca [VIDEO]



“Trabajó abierto por la izquierda, la derecha, centrado, en posiciones posteriores y en los últimos tres partidos como falso ‘9’. Libre y suelto para desequilibrar”, destaca el diario brasileño en cuando a las funciones y cualidades de nuestro compatriota en Brasil.



El presente de Christian Cueva en el Torneo Paulista es bastante auspicioso. En apenas tres partidos, lleva marcados dos goles y ha dado tres asistencias. Si había duda de que podía ‘comer’ el banco en el Sao Paulo, no ha quedado dudas que hoy es insustituible.



Sao Paulo enfrenta el sábado al Mirassol por una nueva fecha del Torneo Paulo. ¿Llegará a ser nuevamente titular o Rogerio Ceni le dará descanso en esta oportunidad? Todos los fanáticos del ‘Tricolor’ anda felices con Cueva, quien fue representado en varios memes por su actuación ante Santos. La camiseta no le queda pequeña ante los grandes. Ya lo ha demostrado ante en un partidazo frente al Corinthians.



No falla nada: así entrena tiros libres Di María para marcar como ante Barcelona [VIDEO]

LEE TAMBIÉN: