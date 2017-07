Las reiteradas faltas y juego brusco son constantes a las que tiene que hacer frente Paolo Guerrero en cada encuentro del Flamengo. El último duelo frente al Palemeiras fue la gota que rebalsó el vaso y que hizo estallar al delantero peruano, quien mostró las heridas y moretones que los rivales le dejaron.

Heridas de guerra: Un Paolo Guerrero enfurecido mostró cortes en su cuerpo tras el partido ante Palmeiras

Y la respuesta no tardó en llegar. No fue precisamente uno de los defensores, sino Eduardo Pereira Dudu, delantero del Palmeiras, quien no tuvo reparos en llamar "llorón" a Guerrero por las redes sociales.



Dudu publicó una foto del partido ante el 'Mengao' en su cuenta de Instagram, y un hincha del 'Fla' no dudó en reclamarle, precisamente, por el juego brusco del cual fue víctima Guerrero. El brasileño le respondió al aficionado llamando "llorón" al atacante nacional.

Paolo Guerrero Dudu le responde al hincha del Flamengo.

"Llorón es tu atacante, que recibió tres faltas y está llorando hasta hora", escribió el jugador de Palmeiras en clara alusión al 'Depredador', según cita Globoesporte.com.