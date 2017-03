El fútbol es una cuestión de momentos y, para triunfar, debes aprovecharlos. Paolo Guerrero vive, en el Flamengo, un buen presente y se ha ganado un puesto en el once titular; sin embargo, un joven Felipe Vizeu tiene el objetivo de quitarle el puesto.



El brasileño de 19 años jugó el último Sudamericano Sub 20 con la selección de su país, donde anotó cuatro goles en los ocho partidos que disputó. Lamentablemente para sus intereses, Brasil no pudo acceder al mundial de la categoría.

Pero su equipo, el 'Mengao', sí pasa por un buen momento de forma. En lo que va del 2017 no ha perdido ningún partido y para el destacado periodista Washington Rodrigues, quien dirigió al equipo en 1995, Vizeu debe estar en el once por encima del peruano.

"Guerero no estaría en la lista de los mejores 50 delanteros en la historia del Flamengo" agregó el popular 'Apolinho', además de señalar que Paolo "no es lo que dijeron que era" y que si "Vizeu entra, no saldrá más".



