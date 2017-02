Paolo Guerrero: Flamengo planea extenderle el contrato con cláusula a mercados emergentes

Hasta el más crítico de Paolo Guerrero no podría negar que es uno de los delanteros más peligrosos de todo Brasil. Si Lucas Pratto con presente en la Selección de Argentina, y último refuerzo del Sao Paulo, es elogiado en su país, ¿por qué no pasaría lo mismo con el ‘Depredador? Ciertamente no se encuentra en Europa, pero mantiene intacto su nivel en el fútbol carioca, pese a sus 32 años de edad. Guerrero es y será sinónimo de gol.



Al terminar contrato con el Flamengo a finales de temporada, medios ese país ya especulan con la renovación de Paolo. De hecho, ¿por qué no retenerlo? Guerrero ha marcado cinco goles en la misma cantidad de partidos en el inicio de año.



“El contrato actual se prolongará hasta el 2018. Con un nuevo bono, Paolo Guerrero habría planteado una cláusula a los mercados emergentes. China y clubes de América del Sur han sondeado al atacante el año pasado”, indica el medio en su información publicada.



“La preparación era óptima. Empecé a cambiar mi entrenamiento. Hemos creado un tipo de trabajo, organizado con el departamento médico y el preparador físico. Me siento muy bien”, señaló el martes pasado el delantero en conferencia de prensa.



Flamengo enfrenta este jueves (6:30 p.m.) al América Mineiro por la segunda fecha de la Primeira Liga. ¿Paolo marcará su primer gol en ese torneo?



