No se pudo contener. Flamengo no pudo vencer el último miércoles a Santos en Sao Paulo. El 'Mengao' perdió 3-2 el partido en el minuto 88 gracias al gol de Ricardo Oliveira. Paolo Guerrero, salió lesionado a los 27 y al parecer a los hinchas rojinegros no les gustó nada.

Cerca de 20 hinchas fueron a recibir al equipo al aeropuerto de Rio de Janeiro, para recriminarles la derrota ante el 'Peixe'. En una seguidilla de insultos, Guerrero no soportó más y cayó en la provocación de un 'torcedor', regresando a discutir con él.



El 'Depredador' encaró al hincha; sin embargo, un miembro del cuerpo técnico del Flamengo, retuvo al peruano para que el hecho no llegue a mayores.

Durante la discusión, Paolo gritaba: "¿No eres flamenguista? Torce, c ... Torce, p ..."

Los aficionados que llegaron al aeropuerto llevaron un letrero con la frase: '' Fútbol vergüenza '' y, mientras el equipo salía de las sala de embarque, cantaron a gritos '' de vuelta un equipo ganador ''.

Con la derrota ante Santos, Flamengo se ubica en la quinta posición del Brasileirao con pocas oportunidades al título, luego que Corinthians sume ante Atlético Mineiro y sea el único puntero con 44 unidades.