¿El Brasileirao es su pesadilla? Paolo Guerrero marcó su primer triplete con el Flamengo, sus primeros tantos, además, en la presente edición del Brasileirao luego de nueve fechas, pero un hincha estuvo del todo conforme con la actuación del delantero peruano.



El 'Depredador' tuvo hasta dos ocasiones claras para aumentar la cuenta frente al Chapecoense, pero no estuvo claro en el remate final, desperdiciando ambas ocasiones y poniendo en apuros en cierto momento del partido al 'Mengao', que por un momento pasó apuros.

Un hincha del 'Fla' manifestó su pesar en redes sociales y le pidió a Guerrero que deje de perder goles: "Para de perder goles, Guerrero. Por favor", escribió el aficionado.



Pero no contento con ello, hizo otra petición, que de seguro no caerá del todo bien en Paolo: lo mandó a ver videos de Romario, el ex crack brasileño que defendió al Flamengo entre 1995-1996 y 1997 y 1999.

Para de perder gol, Guerrero. Por favor.



DVD do Romário, amigo. — Emerson Vieira (@EmersonFla90) 23 de junio de 2017

Pero como si Guerrero hubiese leído este pedido, se 'enchufó' para la segunda mitad, y liquidó el encuentro con dos tantos más, consiguiendo su triplete y sellando el 5-1 del 'Mengao'.