Los hinchas de Flamengo son los más felices con las actuaciones de Paolo Guerrero. Goles importantes y jugadas trascendentes son los aportes del peruano con mucha frecuencia. No solo la 'torcida' lo elogia, sino también los rivales.

En la previa al duelo crucial ante el 'Mengao' por Copa de Brasil, el defensor Lucas Veríssimo se refirió al delantero en buenos término. Asimismo, propuso una atención especial debido a su peligrosidad en el área.

"Es un gran jugador que no necesita comentarios. Tenemos que tener atención redoblada para no recibir goles, especialmente con él. En cada lanzamiento, en cada segundo, no podemos darle ventajam, si no, él lo aprovecha", dijo Veríssimo en conferencia de prensa, sobre Paolo Guerrero.



Con 17 goles en el año y a solo una anotación de alcanzar su mejor registro en su carrera, Guerrero será titular este miércoles en el Estádio Urbano Caldeira. Santos recibirá a Flamengo y buscará remontar el 2-0 en contra de la ida, para avanzar a semifinales.

El resumen de jugadas de Paolo Guerrero en el reciente partido por el Brassileirao. (Getty Images / Video: Embajadores Criollos)

