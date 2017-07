Paolo Guerrero en nivel europeo: la huacha que le hizo al próximo fichaje del Barcelona

Paolo Guerrero no solo le hace honor a su apellido, también hace lujos sobre la cancha. Ya lo hemos visto parándola de pecho y abriendo el juego en los extremos para sus compañeros, pero nuestro compatriota también puede conducir al equipo con el balón. En el empate (2-2) ante el Palmeiras, el ‘Depredador’ peleó cada pelota y hasta le hizo una huacha a Yerry Mina, de quien se dice es el flamante refuerzo del Barcelona para enero del 2018.



En el minuto 21 del segundo tiempo, Paolo tenía la pelota en la banda izquierda, hizo una finta, luego otra y hacía toca la pelota para hacerle una huacha y llevarse al zaguero de la Selección de Colombia. No obstante, Paolo no pudo continuar y le robó el balón.



En la pasada jornada, Flamengo solo logró un punto en su visita al complicado Cruzeiro. Ganaba por la mínima diferencia con gol de Éverton hasta los 60', donde empató Sassá.



Los dirigidos por Zé Ricardo marchan en la cuarta posición con 25 puntos, a 12 unidades del liderato. No debe dejar pasar más chances de seguir peleando por el Brasileirao.



Este fue el gol de Paolo Guerrero ante Palmeiras por el Brasileirao. (Getty / YouTube)