En los últimos meses, Paolo Guerrero ha vivido momentos de felicidad con el Flamengo y con la Selección. Sin embargo, la carrera del crack peruano también tiene un par de episodios oscuros. Sin duda, el que más se recuerda, es la agresión que cometió contra un hincha del Hamburgo.

En abril de 2010, cuando jugaba en la Bundesliga y tras una discreta actuación ante el Hannover, el delantero de 33 años cometió el gran error de lanzarle un botellazo a un fanático que se encontraba en la tribuna, al parecer, recriminándole el mal partido que hizo.

A siete años de ese oscuro episodio, Paolo Guerrero se ha animado a contar en una entrevista con 'GloboEsporte' los motivos que lo llevaron a cometer semejante error, del que alguna vez ya dijo que estaba arrepentido y por el que pagó una multa de 135 mil dólares.

"Ese hincha era una persona racista. Me había lesionado de la rodilla y tenía ocho meses sin jugar. Jugué solo 10 minutos porque recién era el segundo partido después de la lesión. Me comenzó a insultar porque yo era de color. Desde la tribuna, me maldecía. Yo estaba muy enojado y por eso lo hice", contó Paolo Guerrero.

