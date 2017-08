El pasado miércoles, Flamengo estuvo de malas por una nueva jornada del Brasileirao. Cayó como visitante 3-2 ante Santos y Paolo Guerrero sufrió una lesión en el primer tiempo. Abandonó el cotejo a los 26' por dolencias en su muslo derecho.

La prensa brasilera apuntó que el delantero peruano podría sufrir un desgarro, pese a que aún no se tiene un diagnóstico oficial de parte del Mengao. Quien sí habló fue el técnico del equipo, Zé Ricardo.

"Todavía no tenemos el alcance de la lesión de Guerrero. Este jueves (hoy) se le van a hacer pruebas. Aún no he hablado personalmente con él, así que no tengo mucho que decir al respecto", indicó a Lance.

Como se recuerda, el atacante de la Selección Peruana se perderá el partido ante Bolivia este 31 de agosto por Eliminatorias ya que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Se espera que esté ante Ecuador cinco días después en Quito.