No era la primera vez que Paolo Guerrero se paraba frente a una pelota en un tiro libre. Raro sería verlo para un tiro de esquina o saque de banda en el mediocampo. El delantero de Flamengo se lució el domingo pasado cuando marcó el empate (3-3) ante Fluminense en una final que volvió loco a todos los fanáticos peruanos como hinchas del ‘Fla’.



Sin embargo, no se trata del primer gol de tiro libre de Guerrero en su carrera. De hecho, él no lo ha dicho a los medios, pero el ‘Depredador’, conocido así por su cabellera, sí había anotado otro tiro libre cuando vestía la camiseta del Hamburgo. De hecho, en estos tiempos, es fácil olvidarse una escena de años atrás, y más cuando fue en el 2010.



El partido era válido por la Copa Alemana. Hamburgo se enfrenta al Torgelower en un partido que terminaría 5-1 a favor de los ‘Dinosaurios’. ¿Cuándo marcó Paolo Guerrero? En el inicio del segundo tiempo, cuando su equipo se encontraba igualando con el otro cuadro.



Esta vez, con la pelota más en el video del campo, Paolo Guerrero se paró frente y definió a la derecha del golero, quien se estiró para hacer más emocionante el gol del delantero. El tanto puedes en esta reproducción y seguramente se convertirá en un viral para todos los peruanos. No es para menos, es otro tiro libre de nuestro número ‘9’.



