Paolo Guerrero se ha convertido, a base de buenas actuaciones y goles, en la principal carta de gol para el Flamengo. Lo demostró hace unos días, juntos con Diego, cuando anotó de un espectacular tiro libre a Sao Paulo.

Dos días después de una nueva victoria por el Brasileirao, el peruano fue mencionado en el programa de TV española El Chiringuito, ante la consulta de un hincha sobre si el 'Depredador' tiene chances de emigrar a una mejor liga y qué opinan de él.

► Copa Libertadores 2017: fixture de ida de octavos de final y resultados de la semana

"No creo, porque tiene 33 años, pero no lo parece, desde luego. Es un delantero que siempre me ha gustado. Y sigue demostrando que, con 33 años, se puede tener muchas ganas, se puede ser muy competitivo, se puede ser muy goleador, como lo está haciendo en el Flamengo", dijo Diego Plaza Casals, conductor encargado del fútbol internacional.

El periodista se deshizo en elogios para con Guerrero, y agregó: "Es el ejemplo perfecto de cómo aprovechar la movilidad, el cuerpo que tiene, para ganarle a los centrales, para tener siempre pelea en el área y salir, casi siempre, ganando. Cuando era más joven en Alemania, llegó al Bayern, aunque nunca llegó asentarse".

Plaza Casals, por último, recalcó que no cree que Paolo Guerrero deje el 'Mengao'. "No creo (que se vaya a una liga más competitiva), más aun siendo ídolo en Flamengo, que regrese a Europa. (...) Está haciendo olvidar a otro mítico como era Claudio Pizarro", finalizó.

Paolo Guerrero

► Debut soñado: el gol de Scocco para River Plate ante Guaraní por Copa Libertadores [VIDEO]