Patrick Kluivert, director deportivo del PSG y antiguo jugador de la selección holandesa, del Barcelona y del Valencia, sufrió presiones de una mafia de apuestas con la que acumuló 1 millón de euros de deudas entre 2011 y 2012, publicó este sábado el diario neerlandés "De Volkskrant".



El abogado de Kluivert, Gerard Sprong, declaró al diario que su cliente nunca ha estado implicado en el amaño de ningún partido y que es "una víctima" en el caso.



El diario también señala que la justicia "no tiene ninguna prueba de que Kluivert estuviera implicado en el amaño de partidos" y el jugador ha declarado ante los investigadores "como testigo".



La fiscalía financiera holandesa, la FIOD, detuvo en febrero de 2015 a cinco personas relacionadas con el caso y, durante los registros, se encontraron documentos comprometedores sobre Kluivert, según "De Volkskrant".



Cuando ejercía como entrenador de la cantera del club holandés FC Twente (2011-2013), el exjugador apostó sobre partidos del primer equipo entre 2011 y 2012, lo que entonces no estaba expresamente prohibido por ley.



Kluivert, que ahora tiene 40 años, devolvió parte de su deuda al grupo criminal, cuyo jefe ha estado implicado en amaño de partidos, y la mafia se ha dedicado a extorsionarle durante los últimos años.



El diario agrega que el exfutbolista no es sospechoso en el caso, que probablemente llegará a los tribunales a finales del 2017.



FUENTE: EFE

