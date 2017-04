Paolo Guerrero afronta, quizás, uno de sus mejores inicios de año. En el Flamengo, el delantero ha aportado con varios goles para ganar muchos partidos y en la Selección Peruana, con dos anotaciones, viene de ser clave para un empate y una victoria en la reciente fecha doble de las Eliminatorias. Mientras espera una nueva convocatoria, el 'Depredador' se concentra ahora en el 'Fla' y en las distintas competiciones que tiene por delante: el Torneo Paulista, la Primera Liga, la Libertadores y el Brasileirao.

Guerrero, como uno de los referentes del 'Mengao' concedió una amena entrevista para 'Globoesporte' en la que se animó a hablar de varios temas. Con un muy fluido portugués, al ex Bayern Munich respondió qué piensa cuando dicen que él está "entre los mejores delanteros del mundo".

"No estoy viendo viendo eso de estar entre los mejores. Yo tengo que dar lo mejor de mí. Para eso, tengo que prepararme bien, sino no consigo estar feliz. Si no estoy bien físicamente, no consigo rendir lo que puedo. Gracias a Dios, estoy muy bien", dijo Paolo Guerrero.

Para que el rendimiento de Guerrero sea óptimo mucho ha tenido que ver la adaptación. "Me adapté a este calor. No es fácil jugar en este calor. Viví en Alemania diez años, había frío y nieve. En Sao Paulo hay, a veces, un calor así, pero no es tan sofocante como en Rio de Janeiro. Me tomó mucho tiempo adaptarme", señaló el delantero peruano.

En la previa a un clásico más por la Copa Río del Torneo Paulista, Paolo Guerrero se volvió a referir de Luis Fabiano, delantero de Vasco da Gama, su próximo rival. Entre risas, comentó: "Nos enfrentamos mucho. Le gané muchas veces, Pueden ver las estadísticas. Él, por Sao Paulo, y yo, por Corinthians".



Sobre su continuidad en el 'Fla': "No lo sé. Mis empresarios ven eso. Claro que me gusta jugar aquí, me gustaría quedarme. Estoy muy feliz, ya estoy 'carioca', hablo 'carioqués'. Vale señalar que el futbolista termina contrato a mitad del 2018 en Flamengo, donde llegó procedente del Corinthians en el 2015.

¿Y sobre su incursión en los tiros libres?

De hecho, siempre he sido así. Todo el mundo coge el balón. Y no me gusta luchar mucho en el campo (con mis compañeros de equipo). Me gusta luchar con los defensores, ese es mi trabajo, pero mis compañeros no. Quiero que se sientan bien conmigo, que tengan confianza. Cuando alguien coge el balón, no reclamo. Pero ahora me están diciendo mucho "tú tiene que patear, tienes que patear".

