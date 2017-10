La reacción de Neymar luego de la clasificación de Argentina y Messi al Mundial

Grandes amigos de su época en el FC Barcelona, el brasileño Neymar celebró que la Argentina de su excompañero Lionel Messi lograra clasificar este martes para el Mundial de Rusia, del que la Seleçao ya había conquistado en marzo el primer boleto en juego.



"Estoy feliz por él, porque un amigo dispute un campeonato tan importante y no se quede fuera, aunque tenía amigos también en Chile", afirmó tras la victoria de Brasil ante la Roja (3-0), que dejó a los bicampeones de América fuera de la próxima Copa.



"Pero nosotros tenemos que hacer nuestro papel, porque somos hombres y estamos aquí para ganar siempre", completó en declaraciones recogidas por la cadena brasileña SporTV.



El astro de la Seleçao y del París Saint-Germain también lamentó la amonestación que recibió al final del primer tiempo por un encontronazo con Aránguiz.



"Es una tarjeta amarilla en la que no tuve culpa, no quise poner la mano en su cara, pero lo que vale es la interpretación del árbitro, ¿no? Y como siempre, nunca es a mi favor", deploró.



Fuente: AFP

