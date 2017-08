Reinaldo Rueda elogió a Paolo Guerrero y lo consideró un líder del equipo

Reinado Rueda fue presentado en Flamengo como nuevo entrenador del equipo en busca de que el colombiano logre llevar de nuevo al ‘Fla’ a la senda del triunfo. No hablando portugués, el colombiano declaro a los medios de prensa en español, detallando que Paolo Guerrero es un líder del cuadro en la actualidad. Y no es para menos. ‘El Depredador’, que no llegará al partido del miércoles ante Botafogo, es el goleador del ‘Mengao’.



“Los líderes del equipo son Diego, Juan y Paolo Guerrero y con los jugadores jóvenes que tenemos, debemos empujar por el bien del equipo”, declaró Reinaldo Rueda, quien se reencontrará con Orlando Berrío, su dirigido en Atlético Nacional.



Del mismo modo, Rueda declaró lo siguiente sobre el Flamengo. “Su estilo es el ADN del equipo. La formación en cuanto al sistema de juego variará. Estoy muy feliz de estar aquí en esta gran institución. Vamos a buscar la reacción que el Flamengo necesita. Es un orgullo y una satisfacción ser el técnico de esta institución”, concluyó el entrenador.



Rueda debutará este miércoles (7:45 p.m. hora peruana) ante el Botafogo por las semifinales de la Copa de Brasil, mientras que en el Brasileirao lo hará el sábado ante el Atlético GO. Flamengo ha caído a la séptima posición (29 puntos) de la liga brasileña luego tres derrotas al hilo, que le costó el puesto a Zé Ricardo.



