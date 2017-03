La lesión de Christian Cueva se ha convertido en un asunto estatal en la ciudad de Sao Paulo. Los hinchas lo expresan a través de su cuenta de Twitter. Entre todo el grupo, algunos lucen consternados por el tiempo de para que podría tener el volante peruano y otros hasta critican la responsabilidad del jugador por volver a entrar al campo de juego. Sin embargo, después de la victoria del Sao Paulo frente al San Bernardo por el Torneo Paulista, Rogerio Ceni habló con los medios de prensa y expresó todo su malestar por el tema del mediocampista.



“Lo habíamos hecho descansar porque se ha lesionado en el mismo lugar que el de antes. Por eso no lo usamos en la derrota con Palmeiras, pero tal vez no debimos utilizarlo más. La lesión había ocurrido antes de que el viajara con la Selección. Siempre se quiere preservar al atleta y por eso se decidió no hacer jugarlo un par de partidos porque tenía dolor. Ahora solo espero que sea un tirón y no una lesión, porque le tuvimos mucho cuidado”, expresó el técnico.



Rogerio Ceni no lució molesto por el tema de la Selección, dado que se tratan de temas “que son parte de la vida” como agregó el técnico en la misma conversación con todos los medios del país brasileño. Por otro lado, Christian Cueva ya se encuentra en Sao Paulo y se someterá a exámenes médicos para ver el grado de la lesión que tiene hasta el momento.



Sao Paulo enfrenta el próximo miércoles a Defensa y Justicia en condición de visita por la Copa Sudamericana. Veremos si puede llegar Cueva para el debut internacional del cuadro ‘Tricolor’. Por otro lado, se ha confirmado que el equipo desea contar con el regreso de Ricardo Centurión, quien actualmente se encuentra en Boca Juniors hasta el mes de junio.



Diego Maradona enternece con sus comentarios sobre Lionel Messi

LEE TAMBIÉN: