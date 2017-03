Por la década del 90 en Brasil, Ronaldao era un zaguero recio, grande y fuerte, que no arrugaba ante nadie. Prueba de ello, si uno googlea por Internet, verá miles de vídeos donde su temperamento era muy fuerte y explosivo, y que muchas veces tenía que ser controlado por los policías en el campo de juego para evitar que las cosas pasen a mayores.

Ronaldao durante las ocho temporadas que militó en el Sao Paulo (1986-1993) ganó 12 títulos. Además compartió camerino junto con el actual entrenador de Sao Paulo, Rogério Ceni, por lo que se convierte en una voz autorizada para hablar sobre el buen momento de Christian Cueva en el elenco brasileño.

Depor se contactó con el exdefensor brasileño, quien mientras manejaba su auto por la Avenida Paulista, se detiene unos minutos para poder conversar sobre el desempeño del volante de la Selección Peruana con la camiseta de Sao Paulo.​

¿Cómo ve el desempeño de Cueva con Sao Paulo?

​En estos momentos, me atrevo a decir que él (Christian Cueva) es el principal jugador del Sao Paulo por su impresionante técnica con el balón. Sin duda, es un jugador decisivo para que el club logre cosas importantes esta temporada.



Se imaginó que un futbolista peruano la esté rompiendo con la camiseta del club (Sao Paulo) donde usted es ídolo...

​Acá no tiene nada que ver la nacionalidad de un jugador para el talento que pueda tener. Ahora no te voy a negar que es un jugador que sorprendió a todos principalmente por las cualidades técnicas. A sido una grata sorpresa positiva que un jugador peruano esté brillando acá en Brasil.

¿Por qué cree que no le costó tanto adaptarse al Sao Paulo?

​Básicamente por qué es un jugador talentoso, muy inteligente en los metros finales del campo. Se nota que su personalidad ayudó mucho para que se adapte rápido, ya que tiene ganas de triunfar con el Sao Paulo. El club no se equivocó en contratarlo y tampoco en renovarle pues se lo ganó en el campo de juego.

Christian Cueva Christian Cueva lleva 4 goles en 6 partidos con la camiseta de Sao Paulo esta temporada.

¿Qué me puede decir de la nueva etapa de Rogerio Ceni?

Me alegra mucho que esté dirigiendo al Sao Paulo. Lo conozco desde sus inicios en el fútbol y me da gusto que le este yendo bien. Es clave que conozca la interna del club para que logre los objetivos propuestos esta temporada. Es uno de los principales ídolos acá y sabrá llevar a Cueva para que siga aportando de la mejor manera al equipo.

¿Qué otras cualidades ve en Cueva?

​Cómo te digo la personalidad que tiene es increíble, es muy inteligente en el campo de juego, Como te digo a sido una grata sorpresa y ustedes como peruanos deben estar orgullosos que su compatriota esté brillando en club tan importante como es Sao Paulo.

Christian Cueva Christian Cueva sigue llenándose de elogios por el buen momento que vive con la camiseta del Sao Paulo.

¿Alguna vez conversó con Cueva?

​Me gustaría, pero no he tenido la oportunidad. La última vez que asistí al Estadio Morumbi, fue en la goleada del Sao Paulo 5-2 al Ponte Preta. Inclusive metió un gol. En estos días conversaré con Rogério para que me lo presenté y pueda tener el gusto de conversar con Christian Cueva.

Hablando de otros peruanos en el fútbol brasileño. ¿Qué me puede decir de Guerrero y Trauco en el Flamengo?

Guerrero es un delantero letal y está siendo determinante en el Flamengo y Trauco también ha sido otra sorpresa acá. Eso les ayuda a que los clubes brasileños se fijen en más jugadores peruanos y puedan tener la oportunidad de seguir mejorando su fútbol que siempre ha sido vistoso y de buena técnica.

