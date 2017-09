Christian Cueva mejora notablemente día a día en Sao Paulo; sin embargo, no la pasó nada bien estos últimos meses. El '10' tuvo un claro bajón futbolísitico, luego de ser elegido el mejor jugador del Paulistao, que lo llevó a ser el principal punto de críticas en el equipo Tricolor. Una discusión con Rodrigo Caio, luego que el defensor comentara negativamente sobre el rendimiento del peruano, aumentaron los rumores sobre la posible salida del peruano.

El presidente del Sao Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, conversó con GloboEsporte sobre la salida de Rogerio Ceni, el crecimiento del equipo y también explicó lo que podría suceder con el futuro de Cueva en el equipo paulista.

► Algo cambió en Cueva: el beneficio que saca Sao Paulo del momento de Perú en las Eliminatorias



"Cueva ha dicho que quiere salir, que quiere quedarse, declaró amor al club...", explicó dubitativo.

"No tengo miedo de perderlo, pero puede que llegue una propuesta y me diga: 'Me vende o no juego más'. Él es capaz de eso.", agregó.

Al parecer el dirigente tricolor ya sufrió lo mismo con Ganso y su complicada salida al Sevilla español en el 2016.

"Ganso se sentó conmigo y habló: 'Presidente, me libera, es mi sueño. Si no me libera, dentro de un año y medio me voy y el club no toma un tostón. Libé y colocé 20 millones de dólares en el club, un dinero necesario. ¿Sabes por qué? Porque la gestión anterior retrasaba tres meses de salario, cuando iba a vencer al tercero acertaba las cuentas", contó a GloboEsporte.

Recordemos que a mitad de año, Christian Cueva fue voceado para reforzar el Besiktas de Turquía, luego que un empresario coloque en la mesa de Sao Paulo una fuerte cantidad de dinero. El hecho habría incomodado a la interna del club.