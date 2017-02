Miguel Trauco coge confianza en el Torneo Carioca. Si Paolo Guerrero lleva seis goles marcados, Trauco ha dado cinco asistencias. El lateral izquierdo, en poco tiempo, se ha ganado a la hinchada del Flamengo y este lunes habló en conferencia de prensa sobre sus cualidades como jugador, así como de lo importante que es Paolo para él. Tampoco no dudó en hablar de la violencia en el Perú, a raíz de los últimos incidencias en Brasil.



“Paolo es mi ídolo. Creo que el mérito es de él porque hace los movimientos. Yo solo lo referencia y sé dónde tirársela. Él que mis centros sean buenos”, dijo el exUniversitario sobre sus habilidades de conectarse con Guerrero en cada ataque del ‘Fla’.



Del mismo modo, Miguel Trauco recordó su primera asistencia a Guerrero. “Creo que se juego contra Argentina fue mi primera asistencia a él y en Perú me recuerdan eso porque fue un pase. Significó mucho esa asistencia, por eso la recuerda y por ende vengo a hacer el mismo trabajo. Espero que lo pueda mantener por el bien del equipo”, agregó.



En el caso de la violencia, Miguel Trauco indicó que la “es un problema” y que por razones como esas los clásicos en el Perú se juegan con una sola hinchada. “Eso perjudica al fútbol, pero nosotros los jugadores no tenemos nada que ver”, finalizó el lateral. Después de destacar en cada partido del Flamengo, Trauco comienza a dar conferencias en referencia al equipo. Todo un ejemplo el ex Unión Comercio.



