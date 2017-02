Más de Trauco: cómo superó dos defensas, su anticipación y orden táctico ante Gremio

Miguel Trauco es un lateral de Selección y en Brasil comienzan a reconocerlo. Tras sembrar dudas con su fichaje en los primeros días de enero, el exUniversitario se ha ganado de pocos la confianza de los seguidores del Flamengo como de sus compañeros de equipo. Si en los primeros partidos, lo vimos con algunas dudas en la marca, el miércoles pasado en la victoria (2-0) frente a Gremio, Trauco estuvo más seguro y más correcto en sus proyecciones.



No solo fue una asistencia para Everton en el primer gol del ‘Fla’, sino también hubo una correcta ubicación en su zona para recargar la banda como ser un espacio de salida para sus compañeros como lo vemos en su resumen de jugadas. Trauco, en un momento, superó a dos defensas con un buen pie y salida desde la esquina izquierda en el primer tiempo.



El segundo tiempo, por su parte, fue táctico. Nuestro compatriota estuvo atento a la marca y con un par de anticipaciones cortó jugadas de ataque del Gremio, de Beto da Silva, quien aún no pudo debutar con el equipo al no haber sido registrado en Brasil por un tema de papeles. Más allá de eso, el partido de Trauco fue bastante destacable como lo han mencionado varios hinchas en las redes sociales, sea en Twitter o en Facebook.



Flamengo enfrenta el domingo al Botafogo, cuadro que viene de eliminar al Colo Colo por la segunda fase de la Copa Libertadores, por la quinta fecha del Torneo Carioca. Es prácticamente segura la participación de Paolo Guerrero como de Miguel Trauco en el partido.



