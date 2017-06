Un estadio de fútbol es un escenario ideal hacer brotar las emociones de miles de persones, como se aprecia con mucha frecuencia en YouTube. Y hay alguien muy especial que puede dar fe ello. Su nombre es Giulia y tiene 11 años.

El lunes reciente, el Estádio Nilton Santos fue testigo de un enorme gesto de la hinchada de Botafogo en la previa el duelo ante Avaí por el Brasileirao. La más contenta fue la niña, que es invidente y es hija de Roger, jugador del Fogao.

Giulia, que días antes había recibido un regalo de un cuadro impreso en 3D con un gol de su papá, fue al estadio y fue ovacionada por los miles de fanáticos del Botafogo. Con una sonrisa en el rostro, también escuchó el "Olé, olé, olé, olé! Giulia, Giulia", como se ve en YouTube.

"Fue muy emocionante. Pude sentir el cariño que la hinchada tiene por mí. Soy, 'botafoguense', de corazón ahora. Me quedé emocionada, me dieron ganas de llorar un poquito. He hablado con mi padre: "No creo que esté sucediendo eso". Un beso para toda la hinchada del Botafogo. Los amo", dijo Giulia consultada por su sensación al momento de los vítores.

