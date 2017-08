De Brasil han salido gran parte de los mejores futbolistas de la historia, como Pelé, Zico, Ronaldo, Ronaldinho y Neymar. La lista queda corta. Paulinho también es brasileño, pero claro está, su juego no le alcanza para estar en ese grupo selecto. No obstante, eso no impide que el volante realice brillantes jugadas, como una reciente que nos muestra YouTube.

En el marco del duelo ante Ecuador por las fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018, el ex Corinthians protagonizó una vistosa acción cuando se jugaban los 10 minutos del primer tiempo. Es más, el volante estuvo muy cerca de abrir el marcador en el Arena do Gremio.

Tal y como muestra YouTube, Paulinho se desdobló y tomó la pelota para encarar a varios defensores, aprovechando sus buenos recursos técnicos. Regates de un lado al otro permitieron al futbolista acomodarse para sacar el disparo que atajó el portero Máximo Banguera.

Con la clasificación asegurada desde la fecha anterior, Brasil busca mantener la maquinaria bien engrasada cuando enfrente a un Ecuador que sigue metido en la disputa por un boleto al Mundial en las eliminatorias de Sudamérica.

