Bilardo: "Sampaoli no puede dirigir. Si en Argentina no puede estar nadie, que cierren las escuelas"

A sus 74 años, Carlos Bilardo es una voz autorizada para hablar sobre el problema que vive la Selección Argentina tras la probable salida de Edgardo Bauza como técnico Por esa razón, Depor se contactó con él para hablar sobre esa problemática que se vive en aquel país, así como nos cuente algunas cosas del 'Tigre' Gareca cuando lo tuvo al mando como entrenador.

¿Considera que Bauza debe seguir al mando de Argentina?

Eso lo decide la AFA, yo no. En lo personal, los resultados a su mando no han sido los esperados. Claro, el funcionamiento de un equipo depende de mucha gente.

Hace poco dijo en su programa de radio La Red que postularía a la Argentina. ¿Por qué se animaría a dirigir nuevamente?

A ver. Como sabes, tengo mi programa de radio y a veces la crítica sirve. Hice la siguiente pregunta para un concurso ¿Si algún técnico ganó más títulos que mi persona le doy 1 millón de dólares? En cinco meses no aparece nadie. Por esa razón, si la AFA me llama, aceptaría el reto pues conozco a todos los jugadores desde muy chicos.



¿Le parece justa la sanción a Messi por cuatro fechas?

Eso depende del tribunal y bajo que argumento lo sancionaron. Para mi, sí se equivocó, pero no para que lo sancionen de esa manera. Esperemos le reduzcan la sanción, Argentina lo necesita.

¿Por qué a Messi le cuesta tener el mismo rendimiento del Barcelona con la camiseta de Argentina?

Siempre sucede lo mismo y no solo con Messi, la presión cae siempre con los mejores jugadores.

Pero, ¿por qué no muestra el mismo fútbol con Argentina?

Eso depende de cada jugador. Siempre tienen partidos buenos y malos. Lo ideal es que se mantenga en un punto de equilibrio y sean determinante en duelos claves y para mí Messi lo es.

Agüero, Di María también son juzgados por la prensa de Argentina de no andar en un buen nivel. ¿Qué opina al respecto?

Sucede lo mismo que con Messi. Son jugadores con un nombre ganado en Europa por su desempeño en la cancha. Cómo te digo, es un tema de momentos y siempre se les exigirá más que al resto. Está en ellos darse cuenta lo que significan hoy por hoy en la selección Argentina.

Considera que Sampaoli es una buena opción para dirigir a Argentina?

Para mí no. En Argentina hay muchos directores técnicos y si no puede dirigir nadie en estos momentos a la selección, tienen que cerrar la escuela de técnicos que tiene 30 años. Hay que quitarles los títulos a todos los entrenadores formados ahí.

¿Considera que Argentina aún no asimila haber perdido dos finales de Copa América ?

No, eso no tiene na