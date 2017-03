Arsenal vs. Bayern Munich EN VIVO: los ‘Gunners’ buscarán el martes, frente a unos bávaros que llegan a Londres en su mejor momento de la temporada, una remontada que se antoja imposible para evitar así su séptima eliminación consecutiva en octavos de final de la Champions League.



Arsenal vs. Bayern Munich: horarios en el mundo

País Hora México 1:45 p.m. Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. Ecuador 2:45 p.m. Venezuela 3:45 p.m. Bolivia 3:45 p.m. Uruguay 4:45 p.m. Paraguay 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. Brasil 4:45 p.m. España 8:45 p.m.

Los hombres de Arsene Wenger, humillados en el Allianz Arena (5-1), confían en dar un susto al conjunto alemán e intentar, al menos, competir y llevarse una victoria balsámica después de los últimos resultados adversos.



El conjunto del norte de Londres llega al partido de vuelta de octavos de final tras caer en tres de los últimos cuatro compromisos ligueros -el sábado sucumbió 3-1 a manos del Liverpool- y fuera de los puestos de Champions League.



"Estamos en el mejor equipo del mundo y debemos demostrar orgullo y compromiso. Lo ideal mañana es marcar un gol pronto; queremos tener una oportunidad haciendo un gol rápido y jugando al ataque. Nuestro honor está en juego y debemos competir durante 90 minutos", aseguró Wenger este lunes en rueda de prensa.



Además, en el Arsenal las aguas están revueltas, no sólo por el mal momento del equipo, sino porque los aficionados cuestionan cada vez más al técnico y le piden que, tras 20 años en el cargo, deje el club a final de temporada.



La gota que ha colmado el vaso, además de los resultados negativos -derrotas ante Bayern, Watford, Chelsea y Liverpool en los últimos 6 partidos-, ha sido la decisión de dejar en el banquillo en Anfield a la estrella Alexis Sánchez.



El chileno, al que le queda una temporada y media de contrato, le siguen varios equipos punteros de Europa, y el supuesto encontronazo con Wenger y el pobre rendimiento del equipo sobre el campo podría propiciar su salida este mismo verano.



Wenger, sin embargo, ha negado categóricamente un enfrentamiento con Alexis y ha dicho que su relación con él "es honesta y normal, como con cualquier otro futbolista".



En lo puramente deportivo, el Arsenal tiene las bajas confirmadas de los lesionados Santi Cazorla y Mohamed Elneny, pero recupera a Aaron Ramsey, que, sin embargo, llega muy justo para ser titular y todo apunta a que arrancará el choque desde el banquillo.



Otro que tampoco estará mañana es el mediapunta Mesut Özil, quien tampoco estuvo en Anfield y no se ha recuperado a tiempo de sus molestias y no ha entrado en la convocatoria.



Sí estará, no obstante, el colombiano David Ospina, el portero titular en la Champions, quien, pese a recibir cinco goles en el Allianz Arena, fue uno de los destacados en el partido de ida.



Por su parte, el Bayern Munich llega al partido de vuelta con una renta cómoda tras haber ganado 5-1 en la ida y en un momento de la temporada en la que el equipo de Carlo Ancelotti parece cerca de su mejor versión.



Justamente el segundo tiempo del partido de ida contra el Arsenal pareció marcar un antes y un después en la campaña. Después -al margen de un 1-1 contra el Hertha Berlín, con el empate logrado en el último instante- los bávaros se han acostumbrado a golear.



El Hamburgo fue la primera víctima, con un 8-0, y luego siguieron el Schalke, en la Copa de Alemania, con un 3-0 con el que el rival salió bien librado, y el Colonia, que fue sometido a domicilio (0-3).



La imagen de cada partido suele parecerse a la de los mejores momentos de la era Pep Guardiola, con una posesión de balón casi hegemónica y una presión adelantada que asfixia al rival.



De cara al duelo de mañana, está abierta la pregunta de hasta dónde Ancelotti, en vista de que la eliminatoria está prácticamente sentenciada, pondrá a funcionar la máquina de rotaciones.



Un cambio es fijo, ya que el capitán, Philipp Lahm, no estará en Londres, sancionado por acumulación de amarillas. En su lugar deberá entrar su suplente natural, que es el brasileño Rafinha.



Del resto es difícil hacer predicciones. Ya el sábado, ante el Colonia, Ancelotti hizo cinco cambios con respecto al partido de la Copa de Alemania contra el Schalke, lo que puede hacer pensar que quiso reservar a algunos jugadores de cara al compromiso del Emirates Stadium.



Arsenal vs: Bayern Munich: alineaciones probables



Arsenal: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Walcott, Iwobi, Alexis; y Giroud o Welbeck.



Bayern Múnich: Neuer; Rafinha, Javi Martínez. Hummels, Alaba; Xabi Alonso, Vidal, Thiago; Robben, Ribery y Lewandowski.



Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)



Estadio: Emirates Stadium (Londres)



