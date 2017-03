AS Mónaco vs. Manchester City se enfrentan este miércoles en el Stade Louis II por octavos de final (vuelta) de la Champions League. Sin la presión de ser el favorito, el elenco francés tiene la dura tarea de levantar un marcador adverso (5-3), pero está con as esperanza de todos sus seguidores. El estadio galo luciría un lleno total para recibir a los ingleses.

Consciente del poderío del rival que tendrá enfrente, el conjunto monegasco no olvida la tradicional fragilidad del conjunto de Pep Guardiola en competiciones europeas.

AS Mónaco vs. Manchester City: horarios en el mundo:

PAÍS HORARIO Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. México 2:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. España 8:45 p.m.

Pese a que Radamel Falcao sufrió un golpe en la cadera derecha en el partido el pasado sábado ante Burdeos, se espera que sea de la partida en el Mónaco frente al Manchester City. Si al final no puede jugar de inicio, Mbappé compartirá delantera con Germain.

Al margen de Guido Carrillo, operado de los aductores la semana pasada, y de Boschilia, baja para toda la temporada, Jardim tiene a todos sus jugadores sanos para jugar.

Manchester City, por su parte, parece haber dejado de lado las deficiencias defensivas que evidenció en la primera mitad de temporada. Llega al Principado en su mejor momento: 11 partidos sin perder en todas las competiciones y con su portería a cero en los tres últimos.

AS Mónaco vs. Manchester City: probables alineaciones

AS Mónaco: Subasic; Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy; B.Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar; Mbappé y Falcao.



Manchester City: Caballero; Zabaleta, Stones, Otamendi, Kolarov; Fernandinho, Touré, Silva; Sterling, Sané y Agüero.



Fuente (EFE)

LEE TAMBIÉN...