Atlético de Madrid vs. AS Roma: chocarán este martes en el estadio Olímpico por la fecha 1 del grupo C de la Champions League (transmite ESPN para Latinoamérica). Los rojiblancos, que todavía tienen en la memoria las finales perdidas ante Real Madrid en 2014 y 2016, buscan tres puntos importantes para empezar con buen pie en un grupo muy igualado.

"Tenemos el grupo más equilibrado de todos los de Champions (además de Chelsea y Qarabag)", aseguró el lateral rojiblanco Filipe Luis. Este tiene claro que el encuentro "es un partido complicado", sobre todo por las armas del cuadro italiano.

Atlético de Madrid vs. AS Roma: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. España 8:45 p.m.

El elenco del Atlético de Madrid acudirá a Roma tras un irregular comienzo de Liga Santander. Marcha en la sexta posición tras una victoria y dos empates, el último el pasado sábado ante Valencia en condición de visitante (0-0).

La duda del técnico Diego Simeone está en decidir quién acompañará a Antoine Griezmann en el ataque entre nombres como Luciano Vietto y Ángel Correa, que han formado la pareja atacante rojiblanca en los últimos dos partidos.

Por su parte, AS Roma solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos de 'Champions' en su estadio. Eusebio Di Francesco contará con todos sus hombres, excepto al checo Patrick Schick, que sufrió un problema muscular con su selección durante las pasadas fechas de Eliminatorias.

Atlético de Madrid vs. AS Roma: posibles alineaciones

AS Roma: Alisson; Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Defrel y Dzeko.



Atlético de Madrid: Oblak; Vrasljko, Giménez, Godín, Filipe Luis; Gaitán, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro.

Fuente (AFP)

