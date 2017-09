Atlético de Madrid vs. Chelsea juegan este miércoles en el Wanda Metropolitano por la fecha 2 del grupo C de la Champions League. El partido, en el que el equipo de Diego Simeone buscará como local su primer triunfo en esta competencia, está programado para la 1 y 45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports 2. También puede seguir el Minuto a Minuto a través de Depor.com.



Un reto de intensidad, potencia, destreza e imaginación, el primero en el máximo torneo europeo para el estadio Wanda Metropolitano, indudablemente muy medido desde la pizarra táctica por dos de los mejores técnicos del mundo, el argentino Diego Simeone y el italiano Antonio Conte, cuidadosos hasta el mínimo detalle de sus planteamientos, pero también abierto al talento de sus jugadores.



Porque sobre la cancha habrá muchas cualidades de un lado y de otro. Desde la portería, con el duelo de dos de los mejores guardametas del mundo, el esloveno Jan Oblak y el belga Thibaut Courtois, reencontrado con el Atlético con el que conquistó cuatro títulos a las órdenes de Simeone, hasta los voraces ataques.

Perú 1:45 p.m. Fox Sports 2 España 8:45 p.m. Fox Sports 2, Antena 3 Argentina 3:45 p.m. Fox Sports 2 Chile 3:45 p.m. Fox Sports 2 México 1:45 p.m. Fox Sports 2 Ecuador 01:45 p.m. Fox Sports 2 Bolivia 02:45 p.m. Fox Sports 2 Colombia 1:45 p.m. Fox Sports 2 Nueva York 2:45 p.m. ESPN Deportes, Fox Sports 1 California 11:45 p.m. ESPN Deportes, Fox Sports 1

Antoine Griezmann, protagonista de dos goles y una asistencia en los tres últimos encuentros, los tres saldados con victoria del equipo rojiblanco, contra Álvaro Morata, con ocho tantos en sus seis partidos más recientes entre su club y la selección española, pero sin un gol hasta ahora en sus duelos directos frente al Atlético.



Al lado del internacional francés apunta Ángel Correa, autor de tres dianas en este curso, las mismas que suma ya Yannick Carrasco, otro de los futbolistas de enormes cualidades que estará sobre el césped del Wanda Metropolitano desde el once titular por un extremo y con el desborde que necesitará para desnivelar al Chelsea.



El mismo que tienen Pedro Rodríguez, Willian o Eden Hazard, reaparecido de su lesión y listo para el once del Chelsea, también con un medio campo con mucha potencia, con N'Golo Kante y Tiemoue Bakayoko, y con carrileros como Marcos Alonso y Víctor Moses, al que Simeone opondrá una línea de indudable fiabilidad.



Ahí, con Koke Resurrección y el citado Yannick Carrasco por las bandas, se prevé la presencia por el medio de Thomas Partey y Saúl Ñíguez, secundados en la defensa por Juanfran Torres, con la alternativa de José María Giménez, y Filipe Luis por los laterales y por Lucas Hernández y Diego Godín como centrales.



Ese es el probable once del Atlético de Madrid, dentro de la diversidad y los cambios de partido a partido que ha propuesto Simeone en los siete encuentros disputados hasta ahora de esta temporada, sin derrotas del conjunto rojiblanco, con cuatro victorias y tres empates, uno de ellos en el estreno de la Champions en Roma (0-0).



Antonio Conte no tiene bajas significativas para el duelo, aparte de la ya conocida ausencia del centrocampista Danny Drinkwater -fuera hasta finales de octubre- y recupera al defensa David Luiz, quien no juega en Inglaterra por estar sancionado.



Todo apunta a que el zaguero brasileño, que tuvo una lesión de muñeca en el partido con el Arsenal, precisamente en el que fue expulsado, comandará la defensa 'blue' en el Wanda Metropolitano junto a César Azpilicueta y Gary Cahill.



Conte no variará su característico 3-4-3 y apostará por 'músculo' en el centro del campo, con los franceses N'Golo Kanté y Timoué Bakayoko, y con dos carrileros largos como son Victor Moses y Marcos Alonso.



Alineaciones probables del Chelsea vs. Atlético de Madrid.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran o Giménez, Godín, Lucas, Filipe; Koke, Saúl, Thomas, Carrasco; Correa y Griezmann.



Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Bakayoko, Marcos Alonso; Pedro, Hazard y Morata.