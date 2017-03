El técnico del Barcelona, Luis Enrique, se mostró este miércoles contento tras la sufrida clasificación a cuartos de final de la Champions League, después de ganar 6-1 al PSG afirmando que "es una victoria de la fe".

"Es una noche difícil de explicar con palabras. Ha sido una película de terror, no de suspenso, de terror, con un Camp Nou como muy pocos veces he podido ver", dijo el técnico en rueda de prensa, tras el partido.



"Sobre todo es una victoria de la fe, fe porque a pesar de los dos primeros goles hemos estado espectacular en defensa en la primera parte, pero en ataque muy acelerados", dijo Luis Enrique.



"Hemos jugado todo a cara o cruz", añadió, asegurando que "he visto una actitud de los jugadores espectacular. Han aceptado los riesgos, hemos corrido un infinito número de riesgos y al final hemos hecho la noche que todos deseamos", dijo.



"En el descanso hemos hablado de la posibilidad de hacer el tercero y cuando llegara el tercero iban a tener muchos problemas más, lo hemos hecho pero luego ha llegado su gol", agregó Luis Enrique.



Por eso, si "una cosa define esta victoria es la fe que han tenido los jugadores sobre todo, y el público", finalizó.



