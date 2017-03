Raúl González ha enfrentado en un sinnúmero de veces al Barcelona por la Liga Santander y la Copa del Rey. Ha mandado a callar el Camp Nou con un golazo y no se ha mordido la lengua para comentar sobre el partido entre Barcelona y PSG por la Champions League.

"¿Remontada? Lo veo muy difícil. Si hay un equipo que puede hacer ese es el Real Madrid. Esa es su especialidad", sostuvo el ex goleador español al diario Le Figaro.

Además, Raúl habló del nivel del PSG en los primeros 90' jugados en Parque de los Príncipes. "Si juegan como en la ida, Barcelona no podrá marcar cuatro o cinco goles. Los franceses tendrían que jugar muy mal", dijo.

Raúl González jugó en Real Madrid desde 1994 hasta 2010. (Getty) Raúl González jugó en Real Madrid desde 1994 hasta 2010. (Getty)

Además, el también ex Schalke 04 tuvo palabras de elogio para el entrenador Unai Emery. "Es uno de los mejores del mundo y puede llegar lejos". No se guardo nada el ex Real Madrid.

Como se recuerda, los parisinos ganaron 4-0 en la ida y con un tanto en el Camp Nou pondrían sus nombres en la ronda de cuartos de final, donde ya están Real Madrid y Bayern Munich.

