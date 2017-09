Barcelona vs. Juventus: los culés de Ernesto Valverde se pondrán a prueba este martes (1:45 p.m. hora peruana), ante el subcampeón de Europa, su verdugo en la Champions League la pasada campaña y que le servirá para calibrar su verdadero nivel en este arranque de curso. El choque se realizará en el Camp Nou y será transmitido por ESPN Play y FOX Sports para toda Latinoamérica. El cuadro azulgrana lidera La Liga con nueve puntos de nueve posibles, nueve goles a favor y ninguno en contra, y poco a poco va afinando su puesta a punto tras caer en la Supercopa de España ante el Real Madrid, en pretemporada.



Barcelona reafirmando su identidad de la mano de su nuevo técnico, y al abrigo de Leo Messi -un triplete suyo comandó la goleada del pasado domingo ante el Espanyol (0-5).

Y, la visita de Juventus al Camp Nou, será un buen test para saber en qué estado de forma se encuentran los azulgranas en su estreno en la máxima competición continental.



Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. España 8:45 p.m. México 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m. Colombia 1:45 p.m.

Para medirse a los transalpinos, Valverde tiene las bajas por lesión de Arda Turan y Rafinha Alcántara, y la duda de Sergi Roberto, que no entró en la convocatoria, por precaución, para disputar el derbi barcelonés. El centrocampista catalán arrastra unas molestias en la rodilla izquierda y su participación en el entrenamiento de esta tarde determinará si recibe el alta médica. De este modo, el técnico del conjunto azulgrana podría repetir el mismo once que goleó al Espanyol, con la única novedad de Ousmane Dembéle en el extremo derecho, en detrimento de Gerard Deulofeu.



Tampoco es descartable que, contra el Juventus, Valverde cambie el sistema y forme un 4-2-3-1 -su dibujo habitual en anteriores equipos pero que se resiste aun a utilizar en el Barça-, lo que permitiría incorporar a Paulinho como pareja de Sergio Busquets en el doble pivote, por detrás de los tres mediapuntas -Dembélé, Messi, Iniesta- y un delantero centro, que con toda seguridad sería Luis Suárez.



Lo que tiene claro el entrenador del Barcelona es que, sistemas aparte, Messi este año abandonará definitivamente la banda derecha, para jugará como falso '9' o mediapunta, una posición en la que está rindiendo a la perfección en este inicio de temporada.



El Juventus, por su parte, viaja a Barcelona sin el colombiano Cuadrado, sancionado, el lesionado alemán Sami Khedira, ni Chiellini, Mandzukic y Howedes, en periodo de recuperación. A pesar de las bajas, el Juventus llegará al Camp Nou con una garantía: el argentino Paulo Dybala, que se lució en este comienzo de temporada con ocho goles en cuatro partidos y con unas prestaciones de gran liderazgo.



Para formar el once, el técnico Massimiliano Allegri se encomendará a su ya habitual 4-2-3-1 ofensivo, liderado desde la portería por Gianluigi Buffon, que a sus 39 años encara la última campaña europea de su carrera.



Pese a mostrar signos de recuperación en la última sesión preparatoria, el veterano defensa Giorgio Chiellini no ha sido incluido finalmente en la lista de jugadores que han viajado a Barcelona. En cambio, sí está el lateral brasileño Alex Sandro. Allegri podría alinear arriba a Sturaro en la banda izquierda para dar más equilibrio a un equipo que saldrá en la delantera con Douglas Costa, Dybala e Higuaín.



Barcelona vs. Juventus: alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Dembélé, Messi y Luis Suárez.



Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Benmatia o Rugani, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Sturaro; Higuaín.



Árbitro: Damir Skomina (ESL)



Estadio: Camp Nou.