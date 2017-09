Bayern Munich vs. Anderlecht EN VIVO: hoy en el Allianz por la fecha 1 del grupo D de la Champions League. El colombiano James Rodríguez será titular en el once de Ancelotti y disputaría así su segundo encuentro oficial con los bávaros. El partido está programado para la 1:45p.m. (hora peruana) y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de FOX Sports.



Bayern Munich vs Anderlecht: alineaciones del partido confirmadas



Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Süle, Martínez, Rafinha; Tolisso, Thiago; Robben, James Rodríguez; Ribery y Lewandowski.



Anderlecht: Sels; Appiah, Spajic, Kara, Obradovic; Trebel, Hanni, Stanciu, Kums; Dendoncker y Teodorczyk.

INCIDENCIAS del Bayern Munich vs. Anderlecht:

LA PREVIA DEL PARTIDO.



-Jugadores y dirigentes enfrentados, el entrenador cuestionado y un inicio de temporada discreto: vientos de crisis parecen azotar ya al Bayern de Múnich en la víspera de su estreno en la Champions League en calidad de local este martes ante los belgas del Anderlecht.

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. España 8:45 p.m. México 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m. Colombia 1:45 p.m.

Este lunes, el presidente del club más laureado de Alemania, Karl-Heinz Rummenigge, llamó al orden a dos de sus estrellas, el polaco Robert Lewandowski y el internacional Thomas Müller por haber criticado el primero al club y el segundo al técnico Carlo Ancelotti.



Pese a estar a comienzos de temporada, el Bayern Munich de James Rodríguez parece volver a sus viejas costumbres que le han valido el sobrenombre de "FC Hollywood" por las recurrentes guerras de egos de sus estrellas desde los años 1990.



"De ahora en adelante, los que públicamente critiquen al entrenador, al club o a otros jugadores, que vengan a verme a mí personalmente", advirtió Rummenigge en una entrevista publicada por el diario Bild.



"Soy un defensor de la democracia y de la libertad de expresión, pero hay gente que busca en este momento hacerse el listo en lugar de concentrarse en el fútbol", añadió.



¿El motivo de estas advertencias? En primer lugar unas declaraciones del delantero polaco al semanario Der Spiegel publicadas este fin de semana en las que cuestionaba el modelo de club.



