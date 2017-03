Borussia Dortmund vs. Benfica por la Champions League: el conjunto de Tuchel en racha, tras haber vapuleado al Leverkusen en la Bundesliga (6-2), aunque con la lesión de Marco Reus, buscará la remontada en la vuelta de los octavos de final, con lo que espera aguar un conjunto lisboeta que confía en mantener la ventaja del 1-0 de la ida.



Borussia Dortmund vs. Benfica: horarios en el mundo



País Hora México 1:45 p.m. Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. Ecuador 2:45 p.m. Venezuela 3:45 p.m. Bolivia 3:45 p.m. Uruguay 4:45 p.m. Paraguay 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. Brasil 4:45 p.m. España 8:45 p.m.

La baja de Reus se agrega a las de Mario Götze, que estará un tiempo indeterminado alejado de las canchas por problemas de metabolismo, la de Sven Bender, con una lesión de rodilla, y la de Sebastian Rode, que acaba de someterse a una operación en la ingle.



La derrota en Lisboa por 1-0 ha dolido mucho en Borussia Dortmund, sobre todo porque en el grupo hay consciencia de que si se hubiera sido más eficaz ante la meta rival el resultado hubiera sido otro. Las ocasiones desperdiciadas todavía duelen en aquella noche maldita del goleador Pierre Emerick Aubameyang.Desde entonces, Aubameyang se ha reencontrado con la red y ha marcado cuatro goles en los últimos dos partidos.



El equipo ha marcado 12 goles en los últimos tres compromisos, lo que da ciertas esperanzas para el partido de mañana pese a la ausencia de Reus. El Benfica viaja a Dortmund para defender la ligera ventaja que consiguió en la ida en Lisboa, donde se impuso gracias a un gol del griego Kostas Mitroglou en el minuto 48 y una gran exhibición del portero brasileño Ederson, que hasta paró un penalti.



Las "águilas" son expertas en defender victorias caseras por la mínima, ya que de las 13 eliminatorias europeas que iniciaron con ese resultado consiguieron pasar en 12 ocasiones.



A pesar de la ligera ventaja, el técnico Rui Vitória ya avisó tras el partido en Lisboa que el Benfica tendría que mejorar ciertos aspectos, como las pérdidas de balón, para poder llegar a cuartos. "Vamos a Dortmund con un gol de ventaja, sabemos que un gol puede influir al otro equipo, pero no me olvido de que es un equipo muy fuerte. Vamos a disputar la vuelta con fe y con la confianza de que podemos hacerlo mejor", señaló.



El conjunto encarnado se agarra además a su hasta ahora condición de invicto en octavos de la Liga de Campeones desde que la competición adoptó su formato actual, y busca su cuarta presencia en los cuartos de final.



La última vez que jugó esa ronda fue la temporada pasada, cuando fue eliminado precisamente por un rival alemán, el todopoderoso Bayern de Múnich, aunque tras una heroica eliminatoria en la que rozó las semifinales.



Borussia Dortmund vs. Benfica: alineaciones probables



Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Bartra; Dürm, Weigl, Castro, Guerrero; Dembelé, Pulisic; Aubameyang.



Benfica: Ederson; Nelson Semedo, Luisão, Lindelof, Eliseu; Fejsa o Samaris, Pizzi, Salvio, Zivkovic; Mitroglou, Jonas.



Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra)



Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund.

